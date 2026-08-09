Depremzedeler Konteyner Taşınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Depremzedeler Konteyner Taşınmasına Tepki Gösterdi

Depremzedeler Konteyner Taşınmasına Tepki Gösterdi
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Hatay'daki konteyner kentlerin kapatılması planına karşı çıkan depremzedeler, çözüm bekliyor.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)Hatay'da kapatılması planlanan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, kalıcı konutlarına kavuşmalarına kısa süre kala yeniden taşınmak istemediklerini belirterek tepki gösterdi. Bakımsız ve kullanılamaz durumdaki konteynerlere yönlendirildiklerini savunan depremzedeler, yetkililerden çözüm talep etti.

Yetkililerin bazı konteyner kentlerin 15 Ağustos'a kadar kapatılmasına karar vermesinin ardından bölgede yaşayan depremzedelerin bir bölümünün başka konteyner kentlere nakledildiği, bazılarına ise tahliye kararı verildiği belirtildi.

Kapatılması planlanan alanlardan Defne ilçesindeki Koçören Konteyner Kent sakinleri, kalıcı konutlarının teslimine 20 gün ile 3 ay arasında süre kaldığını belirterek, bu aşamada yeniden taşınmak istemediklerini ifade etti.

"BURADA BİR YAŞAM ALANI KURDUM"

Depremden önce Antakya'nın Elektrik Mahallesi'nde yaşayan ve deprem sonrası Koçören Konteyner Kent'e yerleşen Serpil Bozkurt, ağustos ayının ilk haftasında AFAD ekiplerinin tahliye tebligatı getirdiğini söyledi. Muhtar ile görüştüğünü ve evinin 2-3 ay içinde teslim edileceğinin söylendiğini aktaran Bozkurt, şöyle dedi:

"Ben buraya bir yaşam alanı kurdum. Gelin, eşyalarımı ve çuvalları görün. İçeriye bir bakın, nasıl süründüğümüzü görün. Sonuçta burası benim yaşam alanımdı. 3-4 ay için ben niye başka bir konteynere gideyim? Bana yazık değil mi? Benim eşim emekli. Ben bu çatıya, bu fayansa 30-40 bin lira para ödedim. 3-4 ay için niye sürünüyorum? Bir haftadan beri toparlanamıyorum, nereden başlayacağımı şaşırdım. Dışarıda kendime ayrı bir oda yapmıştım. Eve çıkacağım umuduyla bir sürü eşya almıştım. Ama yine 3 ay için sürünüyoruz, başka konteynere gidiyoruz."

Bozkurt, yönlendirildiği konteynerlerin durumuna da tepki göstererek, "Beni Aşağı Katar'a yolladılar, yıkık, dökük bir konteyner. Orada yaşanır mı? Daha sonra Güneysöğüt'e yönlendirdiler. Çökmüş, kirlenmiş bir konteynere gitmeye mecbur değilim" ifadelerini kullandı.

"NEREYE GİDECEĞİM?"

Koçören Konteyner Kent sakini Güler Bayır ise kaldığı konteynerin fiziki koşullarının yetersiz olduğunu ve böcek sorunuyla karşılaştığını belirtti.

Konteynerdeki bazı bölümleri kendi imkanlarıyla onardığını söyleyen Bayır, "Her yer çökük, yılanlar ve böcekler var. Altları yırtık, boruları patlak. Göçen yerleri kendi imkanlarımla çiviledim. Hiçbir bilgilendirme mesajı atılmıyor. Yetkili gelip 'Herkes çıkacak' diyor. Nereye gideceğim? Boğazımı mı doyurayım, kira mı ödeyeyim?" diye konuştu.

Bayır, sosyal yardımlarının da kesildiğini iddia ederek, "Ben eskiden yardım alan bir insandım. Buraya geçtikten sonra her şeyimi durdurdular. Şimdi beni zengin çıkardılar. Ben burada mı zengin oldum?" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler, kalıcı konutlarının teslimine kısa süre kaldığını belirterek, mevcut konteyner kentlerden çıkarılmadan önce durumlarının yeniden değerlendirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

AFAD AÇIKLAMASI: "AMAÇ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR KOŞULLARDA BARINMA HİZMETİ"

Bu arada, Hatay AFAD İl Müdürlüğü'nden geçen ay yapılan açıklamada, yürütülen tahliye süreci ile "nüfusu azalan geçici konaklama merkezlerinin, tesis kapasitesi uygun geçici konaklama merkezlerinde toparlanarak sayının azaltılması aşamasına geçildiği" belirtilerek, "Bu kapsamda, konutunu teslim almayı bekleyen hak sahibi vatandaşlarımız ile geçici konaklama merkezlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız barınmasız bırakılmamakta, Başkanlığımızın kayıtlı, altyapısı aktif, güvenlik ve sosyal hizmetleri eksiksiz devam eden en yakın konteyner kentlere nakledilmektedir. Amaç vatandaşlarımızı konteynerden çıkarmak değil, daha sürdürülebilir koşullarda barınma hizmetini kesintisiz devam ettirmektir" denildi.

Kaynak: ANKA

Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedeler Konteyner Taşınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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