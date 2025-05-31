Depremzedeler Samandağ\'da Rezerv Alan İstiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremin yıktığı 3 mahallenin rezerv alan içerisine alınmasını isteyen vatandaşlar, bölgenin yeniden ihyası ve inşası için tek bir ağızdan rezerv alan isteklerini dile getirdiler.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkım yaşanan Samandağ ilçesinde kısa sürede ihya ve inşa çalışmalarına başlanmıştı. İlçenin farklı noktalarında inşalarına başlanan afet konutlarının yanı sıra merkezi noktalarında rezerv alan içerisine alınması yönünde çalışmalar olmuştu. Vatandaşlardan gelen talepler sonrası kent merkezinin büyük bir kısmı rezerv alanından çıkarılmış ve vatandaşların istekleri yerine getirilmişti. Depremin üzerinden geçen 2 yıldan fazla süreye rağmen birlik olup, anlaşma sağlayamayan Samandağlı depremzede vatandaşlar; Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Sutaşı Mahallesi'nin rezerv alana alınması için taleplerini tek bir ağızdan dile getirdiler. Vatandaşlar, 'Yaparsa devletimiz yapar' diyerek yeni yuvalarının inşası için yetkililerden destek talep ettiler.

Rezerv alanın kentin ihyası ve inşası için önemli olduğuna dikkat çeken depremzede İsmail Sağıltıcı, "6 Şubatta ben 3'üncü kattaydım. Korkunç bir olaydı, yaşayacağımız aklımıza gelmedi. Biz o anda aslında ölümü bekledik. O günü hatırlamak istemiyorum, evimiz yıkıldı. Ağır hasarlı ve yan yatmıştı. Biz hissedar olarak oturuyorduk. Bu durumda ev yapmak mümkün değil. Şu anda ben ev yapacağım veya altyapı yapacağım desem yalan olur. Çünkü ben emekli bir insanım. Ev için devletimize ihtiyaç var, biz yapamayız ve mümkün değil. Eğer rezerv alanı yapılmazsa Samandağ yüz senelerce Afrika görünümünde kalır. Yaparsa devlet yapar. Çünkü kimsenin bunu yapmaya gücü yetmez. Devletimizden talebimiz rezerv alan olmasıdır. Bu konuda da kesin kararlıyız rezerv istiyoruz" dedi.

"Devletimizden talebimiz en kısa zamanda bu alanı bir an önce kamulaştırıp, rezerv alan ilan etmesi gerekiyor"

Bölgenin bir an önce kamulaştırılarak rezerv alana alınması gerektiğini dile getiren Behçet Süslü, "6 Şubat depreminde çok feci şekilde 5'inci katta depreme yakalandım. Evimiz çok ağır hasar aldı. Evden sağlam indik ama ortada ev yok ve yıkıldı. Rezerv için elimizden geleni yapacağız. Bunun için kaymakama dilekçe verdik. Evlerin devletimiz tarafından yapılmasını istiyoruz, biz kendi imkanlarımızla zaten yapamayız ve mümkün değil. Öyle bir kimsenin gücü yok. Müteahhit de yapamaz. Yaparsa devlet yapacak. Devletimizden talebimiz en kısa zamanda bu alanı bir an önce kamulaştırıp, rezerv alan ilan etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bireysel olarak ev yapamayacaklarını ve vatandaşlar arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı aylardır kazma vurulamadığını dile getiren Gülten Dinç, "Burada aslında herkesin ortak sorunu herkes rezerv olmasını istiyor. Barınma sorunumuz var. Gerçekten insanlar çok durumda kalıyor. Acilen burasının rezerv olmasını istiyoruz. Bireysel olarak çözülebilecek bir olay değil. Onun için biz rezerv istiyoruz. Israr ediyoruz. Bireysel olarak çözülse zaten çözülür ama öyle bir durum yok. Devletimizden rezerv ilan etmesini istiyoruz. Devletimiz yapmış olacak yoksa vatandaş işinden çıkamıyor. İnsanlar arasında birçok sorun var ve anlaşamıyorlar. Bence bunu çözerse devletimiz çözer" ifadelerini kullandı. - HATAY