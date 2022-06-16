Derince Belediyesi, Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" etkinliği düzenleyecek. Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda (Derince Anadolu Meslek Lisesi Arkası) gerçekleşecek cirit şöleni çerçevesinde ilk olarak saat 15.00'de kortej yürüyüşü yapılacak. Saat 16.00'da etkinlik alanında başlayacak olan programda, ozanlar ve sanatçılar sahne alacak, Erzurum Bar Ekibi gösterisi ve cirit şöleni yaşanacak. Saat 21.00'e kadar sürmesi planlanan Ata Sporumuz Cirit Şöleni, Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Derince'de 'Ata Sporumuz Cirit Şöleni' düzenlenecek - Son Dakika

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