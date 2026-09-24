Dernek Başkanı Aslan, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e uçuş istedi - Son Dakika
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Dernek Başkanı Aslan, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e uçuş istedi

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Dernek Başkanı Aslan, Edremit Körfez Havalimanı\'ndan Karadeniz\'e uçuş istedi
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Dernek Başkanı Mehmet Ali Aslan, Balıkesir'deki yaklaşık 90 bin Karadenizli için Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e haftada en az bir uçuş çağrısı yaptı. Aslan, 20 saatlik yolculuk yerine bu seferlerin kolaylık ve turizme katkı sağlayacağını söyledi.

Doğu Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Balıkesir genelinde yaklaşık 90 bin Karadenizlinin yaşadığını belirterek, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e düzenli uçuş başlatılması çağrısında bulundu.

Karadenizlilerin memleketlerine ulaşmak için yaklaşık 20 saatlik karayolu yolculuğu yaptığını belirten Aslan, haftada en az bir uçuşun dahi önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Aslan, "Burada yaşayan Karadenizliler memleketlerine daha kolay ulaşırken, Karadeniz'den bölgemize gelecek vatandaşlar için de önemli bir ulaşım imkanı oluşacaktır. Bu uçuşlar aynı zamanda karşılıklı turizme de katkı sağlayacaktır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, "Karadenizlilerin sesi olarak Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e haftada en az bir sefer düzenlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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