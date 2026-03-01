Dersim'de GES Projesine Tepki - Son Dakika
Dersim'de GES Projesine Tepki

01.03.2026 13:30
Munzur Çevre Derneği, Tunceli'deki GES projesine karşı çıkarak doğa ve insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Munzur Çevre Derneği tarafından, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Demirsaban, Kaçarlar, Dereli, Günboğazı ve Soğukpınar köylerinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesine ilişkin " Dersim'in yeni enerji projelerine ihtiyacı yoktur. Şirketler kar uğruna yaşam alanlarımızı talan etmektedir" açıklaması yapıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Demirsaban, Kaçarlar, Dereli, Günboğazı ve Soğukpınar köylerinde yapılması planlanan GES projesine ilişkin Munzur Çevre Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı dernek adına Suna Çelik okudu.

Suna Çelik, enerji projelerinin bölgedeki etkilerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji bahanesiyle yürütülen insansızlaştırma politikaları barajlarla sınırlı değildir. Bugün yeni bir dalgayla karşı karşıyayız: GES projeleri. Pertek'in Demirsaban, Kaçar, Dereli, Günboğazı ve Soğukpınar mahalleleri ile Hozat'ın Kardelen Köyü'nde geniş tarım arazileri hedef alınmaktadır. Meralara ve hayvan otlaklarına kurulacak GES'ler, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine ciddi zararlar verecek, yeni bir göç dalgasını tetikleyebilecektir."

"Şirketler, kar uğruna yaşam alanlarımızı talan etmektedir"

Dersim'in aynı zamanda maden sahalarıyla kuşatıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Altın, krom ve diğer metalik madenler için verilen ruhsatlar dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve kutsal mekanlarımızı tehdit etmektedir. Patlatmalı kazılar, ağır iş makineleri ve kimyasal yöntemlerle yürütülen madencilik faaliyetleri doğayı geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklemektedir. Bu projeler yalnızca toprağı değil; suyu, havayı ve tüm canlı yaşamını kirletmektedir. Arıcılık, hayvancılık ve tarım büyük zarar görmekte, Dersim'in ekolojik dengesi sistematik biçimde bozulmaktadır. Dersim'in yeni enerji projelerine ihtiyacı yoktur. Şirketler, kar uğruna yaşam alanlarımızı talan etmektedir."

"Proje, insan haklarına da doğa haklarına da aykırıdır"

Daha sonra konuşan avukat Barış Yıldırım, "Projelerin yerleşim alanları içerisinde yapılması hukuka aykırıdır. Oradaki insanların karşı çıktığı bir projenin yerel halkın iradesine aykırı şekilde köyün içerisinde gerçekleştiriliyor olması insan haklarına da aykırıdır, doğa haklarına da aykırıdır. Bu havzalarda herhangi bir enerji projesinin yürütülmesinin kanuni dayanakları artık yoktur. Buna itiraz ediyoruz. Bu projeler bir an önce iptal edilsin. Hepsine net olarak karşı çıktığımızı belirtiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Tunceli, Dersim, Enerji, Çevre

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
