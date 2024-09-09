DESKİ ekipleri hafta sonu yoğun mesai yaptı - Son Dakika
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Yerel

DESKİ ekipleri hafta sonu yoğun mesai yaptı

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), hafta sonu boyunca içme suyu ve kanalizasyon altyapı taleplerini en aza indirmek için yoğun bir tempoda çalıştı.

09.09.2024 17:02  Güncelleme: 17:14
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DESKİ ekipleri hafta sonu yoğun mesai yaptı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), hafta sonu boyunca içme suyu ve kanalizasyon altyapı taleplerini en aza indirmek için yoğun bir tempoda çalıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), hafta sonu boyunca içme suyu, kanalizasyon arızaları ve foseptik sorunlarını en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun bir tempoda çalıştı. Cumartesi ve Pazar günü sahada olan tüm ekip ve iş makineleri, çeşitli bölgelerde meydana gelen arızalara hızlı bir şekilde müdahale ederek, sorunların kısa sürede çözülmesini sağladı. Vatandaşların bu tür sorunlardan minimum düzeyde etkilenmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir DESKİ hafta sonu boyunca yapılan çalışmalar sonucunda, birçok mahallede su ve kanalizasyon kesintisi yaşanmadan sorunlar çözüldü. Vatandaşlar, DESKİ ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"Mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz"

Vatandaşların su ve kanalizasyon kesintileri yaşamamaları için 7/24 çalışmaları sürdüklerini belirten DESKİ Genel Müdürü Vekili Egemen Emre Beşli, "Vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon kesintilerinden etkilenmemesi için ekiplerimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Hafta sonu da dahil olmak üzere, her zaman sahadayız ve sorunları en kısa sürede çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Su arızaları, kanalizasyon sorunları ve diğer altyapı problemleriyle ilgili vatandaşların 185 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabileceklerini ve ihbarda bulunabileceklerini hatırlatan Beşli, Denizli halkı için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

DESKİ ekipleri hafta sonu yoğun mesai yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DESKİ ekipleri hafta sonu yoğun mesai yaptı - Son Dakika

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