DEÜ'den giden Türk bayrağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, geçtiğimiz şubat ayında Azerbaycanlı dağcılar İsrafil Ashurlı ve Rinat Rahimkhanov'la DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret etmiş, iki sporcuya 1950 yılından kalan el yapımı yün Türk bayrağı armağan etmişti. İki dağcı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki şanlı zaferinin yıl dönümünde Rektör Hotar'ın hediye ettiği Türk bayrağını 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanarak iki kardeş ülkenin bayraklarını gururla dalgalandırdı.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) düzenlediği 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayına katılmak üzere geçtiğimiz şubat ayında İzmir'e gelen Azerbaycan Dağcılık Federasyonu eski Başkanı İsrafil Ashurlı ve Azerbaycanlı Dağcı Rinat Rahimkhanov'a, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından 1950 yılından kalan el yapımı yün Türk Bayrağı hediye edilmişti.

Everest, Lhotse, Kangcenchunga, Manaslu gibi zorlu dağların zirvesine tırmanan Ashurlı ve Rahimkhanov, bu kez de Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğu zaferin 1. yıl dönümünde, Rektör Hotar'ın hediye ettiği şanlı ay yıldızlı bayrağımızla Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Azerbaycan'ın 44 gün süren vatan muharebesinde, geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferin yıl dönümünde, 5 bin 137 metreyle Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmanan Azerbaycanlı dağcılar İsrafil Ashurlı ve Rinat Rahimkhanov, 8 Kasım saat 12.00'de zirveye ulaştı. Tırmanış sırasında yoğun karla ve buzlu mücadele eden iki dağcı, Azerbaycan'ın Zafer Bayramında Türk ve Azerbaycan bayraklarını zirveden gururla dalgalandırdı. Ashurlı ve Rahimkhanov, başarılı tırmanışı sosyal medya hesaplarından, "Zafer bizimdir! Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan'ındır! Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle paylaştı.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, şubat ayında Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret eden iki dağcıya 1950 yılından kalan el yapımı Türk bayrağını hediye ettiklerini hatırlatarak, "Bayrakları sporcularımıza takdim ettiğimiz zaman bizden Kardeş ülke Azerbaycan'a bir anı olsun demiştik. Sporcularımız, kendilerine emanet ettiğimiz mukaddes Türk bayrağımız ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kıymetli bayrağıyla Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Bir yıl önce kahramanlık hikayesi yazan; Karabağ ve çevresini işgalden kurtararak 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimizin memleketlerine dönüş yolunu açan şanlı zaferin yıl dönümünde Ağrı Dağı'na tırmanan sporcularımız İsrafil Ashurlı ve Rinat Rahimkhanov bizlere hediyenin en büyüğünü verdiler. Şanlı bayrağımızı zirvede dalgalandıran sporcularımıza teşekkür ediyoruz. 'İki devlet tek millet' anlayışıyla çıktığımız bu yolda Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı olarak her zaman destek olduk, yanlarında yer aldık. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandığı, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğu Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor; şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz" diye konuştu. - İZMİR