DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Recep Ceylan, Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Yerel

DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Recep ceylan, seçim çalışmaları kapsamında Büyük Çarşı Esnafı ile bir araya geldi. Ürünlerin sürekli dolar artışına bağlı olarak yükselmesinden yakınan bir vatandaş, "Her dakika zam, zam, zam.. Dolar, euro mahvetti bizi. Mallarımızın çoğu dolarla geliyor. Asgari ücrete zam yapıyor, bir gün sonra her şeye zam geliyor. Ne zam yapsın ne de başka şeylere zam gelsin" dedi.

DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Recep Ceylan, seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam ediyor. Ceylan'a dert yanan Elazığlı esnaf gün boyu iş olmadığı için vakit öldürmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Sabahtan beri telefona bakıyorum, televizyon izliyorum kendi kendime bir teselli veriyorum ama olmuyor. Allah bizim yardımcımız olsun. Allah bu ülkeye zarar zeval vermesin, gerçekten zor durumdayız. Hepimiz içindeyiz bu gemi batarsa hepimiz batarız. Amerika'da rüzgar esiyor, bakıyoruz burada dolar fırladı. Amerika ile bizim ne işimiz var kardeşim? Geçen bir arkadaşım diyor ki; ben 10 sene önce hacca gittim dirhemi 10 riyaldi ama şimdi onların 1 lirası bizim 20 liramızdır. Biz nereden nereye gelmişiz... Televizyona çıkıp da diyorlar ki biz nereden nereye geldik. Bir haller yaptık, uçaklar yaptık."

"GÜCÜ KALMADI ARTIK MİLLETİMİZİN"

Başka bir esnaf, "Her dakika zam, zam, zam.. Dolar, euro mahvetti bizi. Mallarımızın çoğu dolarla geliyor. Asgari ücrete zam yapıyor, bir gün sonra her şeye zam geliyor. Ne zam yapsın ne de başka şeylere zam gelsin" derken; başka bir vatandaş, "Şu anda milletin durumu gittikçe kötüye gidiyor. Açığını söyleyeyim size; millet öyle bir duruma gelecek ki kimse esnaflık yapamayacak. Hiçbir şey alacak maddi durumu kalmayacak. Güçleri kalmadı artık milletimizin" diye konuştu.

Alışveriş yapan bir vatandaş ise "Beş parça ürün almışım 200 lira vermişim. Bu abartı değil. Bunun fakiri var, fukarası var, hastası var. Bunlar ne yapsın" ifadelerini kullandı.