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Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak - Son Dakika

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak

05.01.2022 10:33
Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivalinin bu yıl 16 Ocak'ta düzenleneceği belirtilirken, deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olan festival bir kez daha güreş severleri İzmir'in Selçuk ilçesinde buluşturacak.

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivalinin bu yıl 16 Ocak'ta düzenleneceği belirtilirken, deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olan festival bir kez daha güreş severleri İzmir'in Selçuk ilçesinde buluşturacak.

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı. Festival bu yıl "40 Yılın Güreşi" sloganıyla 16 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda düzenlenecek. Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olan festivalde; Ege Bölgesi, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden gelecek pehlivan develer güreşecek. 5 çift pehlivan deve ise Altın Artemis Ödülü için güreşecek. Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonu ve Selçuk Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek festival kapsamında, Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da 10. kez 15 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleşecek. Her yıl ocak ayının üçüncü pazarı yapılan ve bu yıl 40.'sının düzenleneceği Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin güreşler için hazır olduklarını kaydeden Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, tüm güreş severleri 16 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Pamucak Arena'da yapılacak olan güreşlere davet etti.

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak bilinen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, geçmiş yıllarda en yüksek seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabına girmişti. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, aynı zamanda Dünya Festivaller Kitapçığında da da yerini almayı başarmıştı. - İZMİR

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak
Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak

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Selçuk, Güreş, Ocak, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı güreş severleri Selçuk'ta buluşturacak - Son Dakika
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