Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Devrek'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar beraberinde AK Parti ilçe başkanı İsmail Cinbir ile birlikte ilçede ulusal ve yerel de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek seçimden sonra ki çalışmalarını değerlendirdi.

Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ulupınar," 90 gün oldu belediyeyi alalı ama borç batağında bir belediye almışız da haberimiz yokmuş. Ama inşallah hep birlikte el ele vererek belediyemizi ve ilçemizi kalkındırmak, şahlandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçimi kaybeden başkan personele öyle zamlar yapmış ki akıllara ziyan bir valinin aldığı maaştan fazlasını alan personeller var. Bu da hem belediyenin bütçesini sarsmış hem de ilçemizi zora sokmuştur. Şimdiye kadar biz işçi çıkarmadık ve işçilerimizin maaşlarını da tıkır tıkır ödüyoruz. Zorlanıyormuyuz? evet, ama yıllardır su parası tahsil edilmemiş belediye dükkanları da adeta bedavaya kullandırılmış. Yakında 105 dükkanın ihalesini gerçekleştireceğiz ve şeffaf bir ihale yaparak bunu hayata geçireceğiz. Yine eski terminal alanında yapılan düzenlemeyi Şişli Belediyesinin katkıları ile yapıldı denildi ama, geçen gün İstanbul'dan bir müteahhit 'Sizden alacağım var burayı ben yaptım' dedi ve söylediği rakamlar korkunç. Bende git belediyede görevli müfettişler var derdini onlara anlat dedim. Ben para falan veremem dedim. Eski belediye binasını ve Çınar otelini yıkacağız buralar için de güzel projelerimiz var. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sinek ve diğer haşarat ile ilgili sıkı bir çalışma içine girdik. Emniyet Müdürlüğü ile Kapalı Spor Salonun inşaatlarında sona yaklaşmış bulunmaktayız. Devrek'i sizler, vatandaşlarımız ve bizler ele ele vererek en üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK