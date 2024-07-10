Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim sonrası çalışmalarını değerlendirdi. Ulupınar, belediyenin borç durumu ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.

10.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Devrek'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar beraberinde AK Parti ilçe başkanı İsmail Cinbir ile birlikte ilçede ulusal ve yerel de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek seçimden sonra ki çalışmalarını değerlendirdi.

Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ulupınar," 90 gün oldu belediyeyi alalı ama borç batağında bir belediye almışız da haberimiz yokmuş. Ama inşallah hep birlikte el ele vererek belediyemizi ve ilçemizi kalkındırmak, şahlandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçimi kaybeden başkan personele öyle zamlar yapmış ki akıllara ziyan bir valinin aldığı maaştan fazlasını alan personeller var. Bu da hem belediyenin bütçesini sarsmış hem de ilçemizi zora sokmuştur. Şimdiye kadar biz işçi çıkarmadık ve işçilerimizin maaşlarını da tıkır tıkır ödüyoruz. Zorlanıyormuyuz? evet, ama yıllardır su parası tahsil edilmemiş belediye dükkanları da adeta bedavaya kullandırılmış. Yakında 105 dükkanın ihalesini gerçekleştireceğiz ve şeffaf bir ihale yaparak bunu hayata geçireceğiz. Yine eski terminal alanında yapılan düzenlemeyi Şişli Belediyesinin katkıları ile yapıldı denildi ama, geçen gün İstanbul'dan bir müteahhit 'Sizden alacağım var burayı ben yaptım' dedi ve söylediği rakamlar korkunç. Bende git belediyede görevli müfettişler var derdini onlara anlat dedim. Ben para falan veremem dedim. Eski belediye binasını ve Çınar otelini yıkacağız buralar için de güzel projelerimiz var. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sinek ve diğer haşarat ile ilgili sıkı bir çalışma içine girdik. Emniyet Müdürlüğü ile Kapalı Spor Salonun inşaatlarında sona yaklaşmış bulunmaktayız. Devrek'i sizler, vatandaşlarımız ve bizler ele ele vererek en üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Özcan Ulupınar, Ulupınar, Devrek, Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement