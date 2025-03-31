Devrek'in Tarihi Fırını 113 Yıldır Simit Üretiyor - Son Dakika
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Devrek'in Tarihi Fırını 113 Yıldır Simit Üretiyor

Devrek\'in Tarihi Fırını 113 Yıldır Simit Üretiyor

Devrek ilçesindeki 113 yıllık taş fırında, odun ateşiyle simit üretilmeye devam ediyor.

31.03.2025 11:08
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Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki tarihi taş fırın, odun ateşinde 113 yıldan bu yana ilçenin adeta simgesi olan Devrek simidi üretiyor.

Devrek ilçesinde 1912 yılında hizmete giren tarihi taş fırın o günden bu yana ilçe sakinlerine ve il dışından gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Tarihi iş yerinde, odun ateşinde 113 yıldan bu yana ilçenin adeta simgesi olan Devrek simidi üretiliyor. Devrek simidinin çok özel olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mustafa Güneş, "İlçemizin adeta simgesi haline gelen simit üretimi tecrübeli ustalarımızın sayesinde özenle hazırlanmaktadır. Simitlerimizin imalatında özel ve kaliteli ürünler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sofralarına gelene kadar birçok aşamadan geçmektedir. Tamamen taş fırınımızda ve meşe odunu pişen simitlerde Ege yöresinden temin ettiğimiz incir pekmezi kullanıyoruz. Bu da ürünün kalitesini ve lezzetini artıyor" diye konuştu.

Tarihi fırının 113 yıldan bu yana hizmet verdiğini anlatan Güneş, "Fırınımız 1912'den beri faaliyettedir. Bizden önce Gül Kadir çalıştırdı. Biz burayı 40 yıldır ailemiz adına çalıştırıyoruz. Ondan önce 40 yıl kadar Gül Kadir ondan önce de yaklaşık başka birisi çalıştırmış. Fırın tarihi fırın. Sadece biz gerekli ince tamirat ve tadilatlarını yapıyoruz. Özellikle meşe odunu çok önemli. Özel bir aroma veriyor. Taş fırında odun ateşinde simidi pişiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'in Tarihi Fırını 113 Yıldır Simit Üretiyor - Son Dakika

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