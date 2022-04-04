Devrek pazarında Ramazan ayı durgun geçiyor - Son Dakika
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Devrek pazarında Ramazan ayı durgun geçiyor

04.04.2022 14:58
Devrek pazarında Ramazan ayı durgun geçiyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Devrek pazarında alışveriş durgun geçiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Devrek pazarında alışveriş durgun geçiyor.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrek ilçe pazarında geçtiğimiz Ramazan aylarına nazaran durgunluk yaşanıyor. Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, "Geçtiğimiz Ramazan aylarına baktığımız bu sene tüm gıdalarda artışlar söz konusu. Bu da vatandaşların alım gücünü az da olsa etkiliyor. Bu yıl süt ürünleri başta olmak üzere oruç ayında çok tüketilen pirinç, hoşaflık ürünlerde ve hurma çeşitlerinde fiyat olarak bir artış meydana geldi. Vatandaşlar yine de oruçlarını rahat geçirme adına ellerinden geldiği kadar alışveriş yapmaya çalışıyorlar" dedi. - ZONGULDAK

Devrek pazarında Ramazan ayı durgun geçiyor

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AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu AESOB Başkanı Dere, mahalle esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulundu

alışveriş, Devrek, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrek pazarında Ramazan ayı durgun geçiyor - Son Dakika


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