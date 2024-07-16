Devrek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz programına büyük ilgi

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Devrek Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler." 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na Cumhuriyet Alanında açılan 15 Temmuz isimli serginin açılması ile başlandı.

Protokol heyeti tarafından kabristan ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, öğlen namazı öncesinde Merkez Yeni Camide Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasından sonra bisiklet turu düzenlendi. Akşam namazının ardından organize edilen etkinliklerde ise, "Ne Destanlar Yazılır" Video Gösterimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, İmam Hatip Hayrettin Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması"30 Kuş" adlı şiiri videosu, katılımcılara Pilav İkramı,15 Temmuz videosu gösterimi, İmam Hatip Yunus Emre Çayıroğlu tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması, Devrek İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından hazırlanan İlahilerin okunması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının İzlenmesi, iki öğrenci tarafından 15 Temmuz şiirlerinin okunması, İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından hazırlanan İlahilerin okunması. İlçe Müftü Vekili Güngör Çakan tarafından kapanış duasının yapılması ve salaların okunmasının ardından program sona erdi.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK