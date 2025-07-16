Devrek\'te 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Devrek Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına Cumhuriyet Alanında açılan 15 Temmuz isimli serginin açılması ile başlandı. Protokol heyeti tarafından kabristan ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, öğlen namazı öncesinde ise vatandaşlar ve protokol tarafından yoğun katılımın sağlandığı Merkez Yeni Camide hayata geçirilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif okunması ile gündüz programı sona erdi.

Akşam namazının ardından organize edilen etkinliklerde ise "Ne Destanlar Yazılır" Video Gösterimi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması" 30 Kuş" adlı şiiri videosu, bir öğrenci tarafından şiir okunması, katılımcılara pilav ikramı, 15 Temmuz videosu gösteriminin ardından Devrek İlçe Müftülüğü İlahi Korosu ilahiler okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının izlenmesinin ardından İlçe Müftü Vekili Cihan Can tarafından kapanış duasının yaptı. Gecede salalar okundu.

Düzenlenen programda Devrek Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara etli pilav, ayran ve dondurma ikramında bulunulurken, etkinlikte Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri ile yüzlerce vatandaş hazır bulundu. - ZONGULDAK