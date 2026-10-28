Devrek\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı çelenk sunumuyla başladı

Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına anıta çelenk sunumu ile başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103.yılı etkinlikleri kapsamında anıta çelenk sunumu ile başlandı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programa Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Yarbay Hüsamettin Çaklçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından anıta çelenk sunumu ile başlanırken, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı, Yarbay Hüsamettin Çalçoban, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivili toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı