Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı törenle kutlandı

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Devrek\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı törenle kutlandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı düzenlenen programla kutlandı. Cumhuriyet Alanı'ndaki etkinliklere Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Sabah saatlerinde kutlamalar Devrek Kaymakamlığı Makamında tebrikatların kabulü ile başlandı ve ardından diğer etkinliklere geçildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen etkinliklere, Kaymakam Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban, ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlanmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra diğer etkinliklere geçildi.

Öğrenciler tarafından sergilenen foklar gösterileri ile yine öğrencilerin okuduğu şiirler davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gösterilerin sona ermesinden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin ödüllerini takdim edilmesinden ve tören geçişi yapılmasından sonra kutlama programı sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıZonguldakDevrekGüncelYaşamYerelSon Dakika

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