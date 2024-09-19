Devrek\'te Gaziler Günü Kutlandı

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Devrek'te gerçekleştirilen törenle Gaziler Günü kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü ile gaziler bir araya geldi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen programa anıta Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Gaziler ile Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlik İstiklal Marşı ile devam edildi. Kaymakamlık tarafından organize edilen programda konuşan Güneydoğu Gazisi Hüseyin Karabostan," 19 Eylül Gaziler Günü, aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan kahraman Gazilerimizin şeref günüdür. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının müteakip, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı Kanun ile mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir. O günden itibaren 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan Gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm Gazilere kutlu olsun bizi bu günde onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirlerin ardından program Öğretmenevi'nde Gazi ve Gazi aileleri için düzenlenen kahvaltı devam etti. Kahvaltı sonunda Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualar edildi. Yapılan duaların ardından konuşan Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Gazilerimiz bizim her daim baş tacımızdır. Devletimiz gazilerimize büyük önem vermektedir. Bizlerde kaymakamlık olarak gazilerimizin her daim yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz, Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı gurur duyuyor, Gaziler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK