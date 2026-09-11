Devrek\'te iş insanı Bükrü kardeşlerin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin tanınmış iş insanlarından Zekai ve Sezai Bükrü'nün vefat eden annesi Meryem Bükrü, siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat haberi Bükrü ailesi başta olmak üzere Devrek ilçesinde büyük bir üzüntüyle karşılanan Meryem Bükrü için Devrek Merkez Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Annelerini kaybetmenin derin hüznünü yaşayan iş insanları Zekai ve Sezai Bükrü kardeşler, cenaze öncesi cami avlusunda saf tutarak taziyeleri kabul etti. Aileyi bu acılı günlerinde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına protokolün ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Törene; iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve cemaatten helallik alınmasının ardından merhume Meryem Bükrü'nün cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Merhumenin cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Güneytabaklar Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.