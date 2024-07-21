Devrilen kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Devrilen kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

Bitlis'te odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sarıkonak köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonrasında Muammer Köprü isimli sürücü, kamyonetin altında sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

21.07.2024 20:14
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Devrilen kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

BİTLİS - Bitlis'te odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Odun toplama için araziye çıkan Muammer Köprü isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kamyoneti devrildi. Haber verilmesi üzerine olay giden ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetin altında kalan Köprü'yü vatandaşlarında yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkardı. AFAD ve vatandaşlar tarafından kamyonetin altında çıkarılan Muammer Köprü, tedavisinin yapılması üzerine ambulans ile Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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