Üye Girişi
Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor - Son Dakika

Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor

31.12.2021 10:50

Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Fatih İlkokulunun kütüphanesini rengarenk çizimlerle güzelleştirdi.

Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Fatih İlkokulunun kütüphanesini rengarenk çizimlerle güzelleştirdi.

Tatvan'da dezavantajlı konumda olan Fatih İlkokulunun kütüphanesi, Tatvan Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından rengarenk bir görünüme kavuşturuldu. Gönüllü gençler, çocukların okula uyumunun hızlanmasını ve daha iyi bir ortamda kitap okumalarını sağlayacak ortam oluşturmak amacıyla kütüphanenin duvarlarına eğitici ve eğlendirici çizimler yaparak eğitime katkıda bulundu. Gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirilen kütüphane okul idaresine teslim edildi.

Çocuklara daha renkli bir yerde kütüphane ortamı oluşturmak istediklerini vurgulayan Gençlik Lideri Mizgin Coşkun Boz, "Bugün Tatvan Gençlik Merkezi olarak Fatih İlkokuluna geldik. Bu okul Tatvan'da dezavantajlı bir okul ve biz de bundan esinlenerek kütüphanelerine renk katmak istedik. Gönüllü gençlerimiz ile beraber okula geldik. Güzel çizimler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, çocuklara daha renkli bir yerde kütüphane ortamı oluşturmaktır. 13 gönüllü gencimizle buraya gelip duvarları rengarenk çizmeye çalışıyoruz" dedi.

Amaçlarının kütüphaneyi renklendirerek çocukları kitap okumaya teşvik edici bir ortam oluşturmak olduğunu dile getiren gönüllü genç Berinaz Özdemir de, "Tatvan Gençlik Merkezinde gönüllüyüm. Bugün Tatvan'da bulunan Fatih İlkokulundayız. Bu okula gelme amacımız, kütüphanesini renklendirmek ve bu renklendirme ile çocukları kitap okumaya teşvik ederek kitaplara olan ilgilerini arttırmaktır. Bu süreçte bize destek olan başta Tatvan Gençlik Merkezi olmak üzere gençlik liderlerime, gönüllü arkadaşlarıma ve bizi okulda çok güzel ağırlayan öğretmenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kütüphaneyi renklendirerek öğrencilere katkı sunmaya çalıştığını belirten gönüllü genç Eyüp Kurtuluş ise "Bu okuldaki amacımız, kütüphaneyi renklendirip öğrencilere katkıda bulunmaktır. En azından o çocuklara bir desteğimiz olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor
Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor
Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor

YORUMLAR
500

gençlik, Tatvan, Bitlis, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor - Son Dakika


Öğrencisini cetvelle dövdü, görevden alındı! Öğrencisini cetvelle dövdü, görevden alındı!         
10:49
"Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti! "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!         
10:40
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:49 Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor, Türkiye'den de başvurulabiliyor
10:45 Yargıtay'dan eve sarhoş gelen kocalara kötü haber!
10:40 Arınç, Bakan Soylu'yu İBB'ye teftiş üzerinden eleştirdi: Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir
10:40 "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!
10:33 Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
10:32 Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı
10:32 Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı
10:29 Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor!
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement