Dicle Elektrik: Yangın elektrik kaynaklı değil - Son Dakika
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Dicle Elektrik: Yangın elektrik kaynaklı değil

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığı belirlendi.

21.06.2024 15:41
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Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik" denildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölgede verimli tarım uygulamalarını desteklemeye devam ederken, afetlere karşı çiftçileri uyarmayı sürdürüyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan ve rüzgarla büyüyen yangına ilişkin Dicle Elektrik yetkilileri açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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