Dicle\'de jandarmaya başarı belgesi

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş ve güvenlik için fedakarca çalışan başarılı askerlere başarı belgesini verdi.

Devletin bekası, milletin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden canı pasına görev yapan başarılı jandarma personeline kolaylıklar dileyen Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca'ya ve başarı gösteren diğer jandarma personeline başarı belgesini verdi. Jandarmanın kuruluşunda bugüne varlığıyla dosta güven, dosta korku vererek sarsılmaz duruşuyla kamu düzenini sağladığını belirten Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Kahraman jandarmamız, köklü tarihi, disiplini ve üstün vazife anlayışıyla milletimizin en temel güvencelerinden biridir. İlçemizde başarılı çalışmalar yürüten kolluk kuvvetlerimizin güzide mensuplarını, başarılı çalışmaları dolayısıyla bir araya geldiğimiz jandarma personelimizi yürekten kutluyorum. Jandarmamız özverili çalışmalarıyla gönlümüzde de yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle bir kez daha vatan uğruna şehadete eren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömür diliyorum. Bir kez daha gösterdikleri üstün gayret, performans ve çalışmalarından dolayı jandarmamızın kahraman personelini tebrik ediyorum, daimi başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR