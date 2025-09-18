Didim Belediye Başkanı Gençay: "Ne Kadar Algı Yaratırlarsa Yaratsınlar 344 Bin Oyun Sorumluluğunu Taşıyoruz ve Buna Göre Hareket Edeceğiz"

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından yönettiği eylül ayı meclis toplantısına ilişkin "Demokratik olmayan bir yönetim şekliyle karşılaştık. 47 Büyükşehir Meclisi üyesinin varlığı yok sayıldı" dedi. Gençay, 344 bin oyun sorumluluğunu taşıdıklarını ve buna göre hareket edeceklerini söyledi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından yönettiği Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısındaki tutumu ve meclis salonu, belediye binası ve dışında alınan geniş güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında CHP Grubu olarak antidemokratik bir tavırla karşılaştıklarını belirtti. Gençay, şunları kaydetti:

"Bizim hizmet amaçlı gittiğimiz bir meclis toplantısıydı. Aydın'a hizmet için yola çıktık. Bu meclis toplantıları da bizler için çok kıymetli. O nedenle de 47 Büyükşehir Meclisi üyesi arkadaşımızla oradaydık. Bu kadar büyük güvenlik önlemlerinin alınmasına çok şaşırdık. Neden bu yola başvuruldu bilmiyoruz. Güvenlik önlemleri içerisinde içeri girdik. Girdiğimiz zaman da demokratik olmayan bir yönetim şekliyle karşılaştık. 47 Büyükşehir Meclisi üyesinin varlığı yok sayıldı. Verdiğimiz önerge ve ek gündem maddeleri oylanmadı. Bir önceki meclis toplantısının yapılıp kapandığı söylendi ki orada basın da buna şahittir. Ertelenen bir meclis toplantısıydı. Yapılan toplantı birinci meclis toplantısının devamı niteliğindeydi. Verdiğimiz önergelerin okunmayıp onaylanmamış olması ve direkt antidemokratik bir şekilde gündemin okunmasına geçilmesi, bunun yanında kendilerinin sunduğu ek gündemin dahi onaylanmadan oylanmadan gündem maddelerinin oylanmasına geçilmesi hepimizi çok üzdü. Biz Aydın Büyükşehir Meclisi'ne Didim'e hizmet odaklı gitmişiz. Hizmet etmek istiyoruz. Algılarla bunu farklı yöne çekmeye çalıştılar. Bizler de tabii ki buna gereken tepkiyi koyduk. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak bize güvenerek oy vermiş olan halkın her zaman yanındayız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Her ne kadar algı yaratırlarsa yaratsınlar 344 bin verilmiş oyun sorumluluğunu taşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz."

"Didim'e yapılacak hizmetlerin önüne geçmeyiz, önünü açarız"

Gençay, toplantıda Didim Otogarı'nın yapılmasının planlandığı arazinin vasfının değişikliğiyle ilgili önergenin oylanması sırasında Çerçioğlu'nun algı oluşturmaya çalıştığını da belirterek şunları söyledi:

"Algı konusunda kendileri çok iyi. Bugüne kadar da o algıyla gelmişler ama 16 ay önce göreve geldiğim zaman ve önceki süreçler içerisinde de sürekli 'Didim'e otogar ihtiyacımız var, turizm kentiyiz ve turizm kenti olan bir yerin otogarı Didim'e yakışmıyor' diye bununla ilgili hem halkın hem buraya gelen misafirlerin beklentisi tabii ki daha kaliteli, daha Didim'e yakışır bir otogarın olması sürekli söylenen bir konuydu. Bugün üyesi olduğu partinin iktidarının buna izin vermediği yönündeydi. 16 ay önce göreve geldiğim zaman ilgili birim müdürlüklerinden bununla ilgili dosyaları istedim. Müdürlüklerde böyle bir dosya yoktu. 'Büyükşehirden isteyin' diye söyledim. Oradan da öyle bir dosya gelmedi. Bunun akabinde ben de görevli olan arkadaşlardan rica ettim. Bu konuyla ilgili çalıştılar. Şu anda mera alanı olarak gözüken yerde otogarın yapılmasıyla ilgili 150 dönümlük bir arazinin bütün çalışmalarını, planlamasını belediye hizmet alanı, park alanları, yaşam alanları, otogarın olduğu bir alan olarak projelendirdik. Gerekli izinleri de aldık. Tabii ki bu iş Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğu için bütün dosyaları birim müdürlerimiz götürdüler, bürokratlara teslim ettiler. Geçen ayki meclis toplantısında 150 dönümlük alana yapmış olduğumuz tüm projeler nedense ortadan buharlaştı ve 35 dönümlük bir otogar onayını çıkarttılar. Biz diğer 115 dönümlük alanın ne olduğunu merak ediyoruz. Biz otogara karşı olur muyuz? Sadece biz 115 dönümlük arazinin ne olduğunu merak ediyoruz. Bizim karşı koyduğumuz herhangi bir şey yok. Yine algı üzerine çalışmalar yapılıyor. Biz hiçbir şekilde Didim'e yapılacak hizmetlerin önüne geçmeyiz. Aksine biz önünü açarız. Dosyaları da hazırlayıp veriyoruz, yapsınlar diye."

"Su parasının yüzde 50 indirilmesini bekliyoruz"

AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Didim halkının beklentilerine de değinen Gençay, 31 Mart seçimlerinde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın verdiği vaatleri hatırlatarak şöyle konuştu:

"Özlem Çerçioğlu'nun karşısında AK Parti adayı Mustafa Savaş vardı. Sayın Milletvekili AK Parti adına güçlü vaatlerde bulunmuştu. Biz de Didim halkı ve Didim Belediye Başkanı olarak o zamanki vaatlerin Didim'de uygulanmasını bekliyoruz. Özellikle su parasının indirilmesini bekliyoruz. Çünkü bütün herkes için hayati önem taşıyan bir konu ve en yüksek ücreti Aydın halkı ve Didim halkı ödüyor. Su parasının yüzde 50 indirilmesini bekliyoruz mesela. Vaatti bu."