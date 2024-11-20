Didim Belediye Başkanı, Kadın Girişimcilerle Geleceği Şekillendiriyor

Yerel

Didim'in gelişimine katkı sağlayan her adımda kadınların gücünden yararlanacaklarını ifade eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Birlikte daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan kadın girişimciler Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti. Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretle ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Kadın girişimcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi artırmak ve ortak projeler geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Didim'imizin gelişimine değer katacak her adımda kadınlarımızın gücünden yararlanmaya, onlarla birlikte daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN