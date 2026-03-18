Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim'de yaşattı - Son Dakika
Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim'de yaşattı

Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim\'de yaşattı
18.03.2026 23:07  Güncelleme: 23:09
Didim Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar ve anma programı, Didim Kent Lokantası önünde gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar ve anma programı, Didim Kent Lokantası önünde gerçekleştirildi. Program Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında, Çanakkale Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin karavanası olan mütevazı yiyeceklerden oluşan 'Çanakkale Sofrası' kuruldu. Katılımcılar, bu özel sofra sayesinde geçmişin yoklukla yoğrulmuş günlerini daha yakından hissederek, dönemin fedakarlıklarını anlamaya çalıştı. Programda konuşma yapan Başkan Hatice Gençay, "Çanakkale ruhu; inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en büyük göstergesidir. Bugün burada kurduğumuz gönül soframızla, ecdadımızın yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" dedi. - AYDIN

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim'de yaşattı - Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim'de yaşattı - Son Dakika
