Didim Belediyesi, 18 Mart Çanakkale ruhunu Didim\'de yaşattı

Didim Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar ve anma programı, Didim Kent Lokantası önünde gerçekleştirildi. Program Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında, Çanakkale Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin karavanası olan mütevazı yiyeceklerden oluşan 'Çanakkale Sofrası' kuruldu. Katılımcılar, bu özel sofra sayesinde geçmişin yoklukla yoğrulmuş günlerini daha yakından hissederek, dönemin fedakarlıklarını anlamaya çalıştı. Programda konuşma yapan Başkan Hatice Gençay, "Çanakkale ruhu; inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en büyük göstergesidir. Bugün burada kurduğumuz gönül soframızla, ecdadımızın yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" dedi. - AYDIN