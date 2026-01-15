Didim Belediyesi, Aydın genelinde en fazla yatırım yapan ikinci ilçe belediyesi oldu

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısı'nda açıklanan yatırım verilerine göre Didim Belediyesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği 87 milyon 804 bin 919 TL'lik yatırımla Aydın genelinde en fazla yatırım yapan ikinci ilçe belediyesi oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden kamu ile belediye yatırımlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklanan veriler doğrultusunda Didim Belediyesi, Aydın genelinde en fazla yatırım yapan ikinci ilçe belediyesi olarak öne çıktı. Vali Yakup Canbolat, 2025 yılı içerisinde belediyeler tarafından Aydın genelinde toplam 49 yatırım projesinin hayata geçirildiğini, bu projelerden 27'sinin tamamlandığını, diğer projelerin ise yapım sürecinin devam ettiğini ifade etti. Belediyeler bazında yapılan değerlendirmede; ilçe belediyeleri arasında Didim Belediyesi 87 milyon 804 bin 919 TL'lik yatırım tutarıyla ikinci sırada yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay elde edilen başarının planlı ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Belediyemizin 2025 yılı yatırımlarıyla Aydın genelinde ikinci sırada yer alması bizler için bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; mali disiplinden ödün vermeden, halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen, planlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızın bir sonucudur. Çalışmalarımızın belediyemizin kendi imkanlarıyla ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmiş olması, bu tabloyu daha da önemli hale getirmektedir. Didim'in bugününe ve yarınına değer katan projeleri hayata geçirirken bizlere destek olan tüm kurumlarımıza ve her zaman yanımızda olan halkımıza teşekkür ediyorum. Didim'i daha yaşanabilir ve daha güçlü bir kent haline getirmek için aynı kararlılıkla ve yatırımlarımızı arttırarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN