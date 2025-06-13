Didim Belediyesi Efeler Mahallesi\'nde Kaldırım Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Didim Belediyesi'nden Efeler Mahallesi'nde yaya güvenliği ve estetik dokunuşlara yönelik kaldırım yenileme gerçekleştirilirken Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Daha güzel bir Didim için çalışıyoruz" dedi.

Didim Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi'nde kapsamlı kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme işlemleri tamamlanırken, kaldırımlar hem daha kullanışlı hem de daha estetik hale getirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için daha güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak en temel önceliğimiz. Bu doğrultuda Efeler Mahallemizde yürüttüğümüz kaldırım çalışmalarımızı tamamladık. Planlı bir program dahilinde diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha güzel bir Didim için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN