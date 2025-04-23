Didim Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, 23 Nisan'da hizmete açıldı. Açılışa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve çok sayıda Didimli vatandaş katıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Didim Belediyesi Kent lokantası, haftanın her günü uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor. Hafta içi 11.30 - 15.30 saatleri arasında hizmet verecek olan Kent Lokantası'nda günlük yemek fiyatı 95 TL olarak belirlendi.

Açılış günü vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kent Lokantamız, hem ekonomik şartlarda zorlanan vatandaşlarımızın yanında olmak hem de sağlıklı ve nitelikli yemeğe ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir adım. Didim'e hayırlı olsun." dedi. Başkan Gençay daha sonra Başkan yardımcıları, CHP'li meclis üyeleri ve birim amirleriyle lokantadan yemek yiyerek vatandaşlarla sohbet etti.

İlk haftanın menüsünde her gün farklı yemek çeşitleri sunulurken, çorba, ana yemek, pilav ve tatlı gibi seçeneklerle dengeli bir öğün imkanı sağlanıyor. Açılışta vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, lokantanın sosyal dayanışmaya katkı sunacağı belirtildi. - AYDIN