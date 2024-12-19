Didim Belediyesi\'nden Aromatik Bitkilerle Üretim

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Didim Belediyesi tarafından Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen Didyma markalı ürünler semt pazarlarında vatandaşlarla buluşuyor.

Didim Belediyesi'ne ait Akköy Kocabahçe Mevkiinde kurulan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen yağlar "Didyma markası adı altından kentin her noktasında, Didimli vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumartesi ve Çarşamba pazarlarına kurulan stantta, Nane, Kekik, Biberiye, Kantaron, Lavanta yağları ve Delice Zeytinyağı Didimli vatandaşların satışına sunuldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde kurulan Cumartesi ve Çarşamba Pazarlarında koymuş olduğumuz stantlarımız ile belediyemize ait Didyma markalı ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirip, satışını yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ürünlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN