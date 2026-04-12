Didim'de çocuklar tarımı uygulamalı öğrendi
Didim'de çocuklar tarımı uygulamalı öğrendi

Didim\'de çocuklar tarımı uygulamalı öğrendi
12.04.2026 19:14  Güncelleme: 19:16
Didim Belediyesi, Deniz Yıldızları Kreş öğrencilerine tarım bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim projesi düzenledi. Öğrenciler, serada yetiştirilen fideleri dikerek ve büyütmeye katkı sağlayarak tarım süreçlerini deneyimledi.

Didim Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalarla çocukları erken yaşta tarımla buluşturmaya devam ediyor. Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, belediyeye ait serada üretilen fidelerle Tarım Parkı'nda uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yetiştirilen marul fideleri, yaklaşık 3 ay önce Tarım Park alanında minik öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, dikimini gerçekleştirdikleri fidelerin bakımını süreç boyunca düzenli olarak üstlenerek büyüme aşamalarını yakından takip etti.

Minik öğrenciler, kendi elleriyle ektikleri fideleri sabırla büyüttü. Üç ay süren sürecin sonunda yetişen ürünleri hasat eden çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Hasat ettikleri ürünleri afiyetle tüketen öğrenciler, üretim sürecini baştan sona deneyimleyerek tarımın temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Etkinlik sayesinde çocuklar; sabır, emek, sorumluluk ve üretim bilincini yaşayarak öğrenirken, tarım kültürüyle erken yaşta tanışma fırsatı buldu. Uygulama aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışının ve yerel yönetimlerin üretim odaklı belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği oldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Üreten belediyecilik anlayışımızla yalnızca hizmet üretmiyor, aynı zamanda geleceğin bilinçli bireylerini de yetiştiriyoruz. Belediyemizin seralarında ürettiğimiz fideleri çocuklarımızla buluşturarak onların doğayla bağ kurmasını sağlıyoruz. Bu tür uygulamalı eğitimlerle çocuklarımız hem üretim sürecini hem de tarım kültürünü öğrenmesine katkı sunuyoruz. Gelecek nesillerin doğaya saygılı ve üretken bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de çocuklar tarımı uygulamalı öğrendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim'de çocuklar tarımı uygulamalı öğrendi - Son Dakika
