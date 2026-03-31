İsrafa \'dur\' demek için uzmanlar Didim\'de buluşacak

Didim Belediyesi, gıda israfına dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Geleceğe Bir Tabak Bırak" paneli düzenleyecek. Etkinlik, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Didim Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında katılımcılara, doğru gıda tüketimi, gıdaların sağlıklı saklama yöntemleri, mutfakta israfı önlemenin pratik yolları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler sunulacak. Programda, "Gastronomide Gıda İsrafı Nedir? Nasıl Önlenir?", "Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik, Etiket Okuma ve Gıdaların Saklama Ömürleri", "Mutfak deneyiminde gıda israfını engelleyerek nelere dönüştürülebilir?" konularında bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek "Gıda israfı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve vicdani bir sorundur. 'Geleceğe Bir Tabak Bırak' panelimizle bu konuda farkındalık oluşturmayı ve halkımızı bilinçli tüketime teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Her bireyin atacağı küçük adımlar, geleceğimiz için büyük bir fark oluşturacaktır. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Didim Belediyesi tarafından çevre ve sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak amacıyla yıl boyunca farklı etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.