Didim Belediyesi\'nden Kapsamlı Mıntıka Temizliği

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, bölgede kapsamlı mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede temizlik çalışmalarında da hız kesmeyen belediye ekipleri, 'daha temiz bir Didim' sloganıyla sahaya indi. Sabahın erken saatlerinde İmbat Sitesi Sahili'ne gelen temizlik işçileri sahil ve çevresinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Didim'imizin her köşesini daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün İmbat Sitesi Sahili ve çevresinde kapsamlı bir mıntıka temizliği gerçekleştirdik. Didim'in doğal güzelliklerini korumak için hep birlikte hareket edelim, sahillerimizi ve çevremizi temiz tutalım" ifadeleri yer aldı. - AYDIN