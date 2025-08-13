Didim Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

Didim Belediyesi, halkın daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kentte yaşamını sürdürebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde kentin dört bir yanında sahil temizliği, mıntıka çalışmaları ve genel çevre düzenlemelerini titizlikle gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, ilçe genelinde yer alan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinde düzenli olarak yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak hem hijyen hem de çevre sağlığı en üst düzeyde tutuluyor. Yaz sezonunda artan turist yoğunluğuyla birlikte temizlik çalışmaları daha da yoğunlaştırılırken, Didim Belediyesi hem halkın hem de misafirlerin daha temiz bir çevrede yaşamalarını ve tatillerini geçirmelerini hedefliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didim Belediyesi olarak, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen program doğrultusunda kentin her noktasında görev başında olacak. Halkımızdan, çevreyi kirletmemeleri ve temizlik çalışmalarına destek olmaları konusunda duyarlılık bekliyor; hep birlikte daha temiz bir Didim için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN