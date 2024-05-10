Didim Belediyesi Sokak Temizliği Hareketi Başlattı - Son Dakika
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Didim Belediyesi Sokak Temizliği Hareketi Başlattı

Didim Belediyesi Sokak Temizliği Hareketi Başlattı

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından yeni bir temizlik hareketi başlatılırken, her hafta Cuma günü bir mahallede sokak temizliği gerçekleştirilecek.

10.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından yeni bir temizlik hareketi başlatılırken, her hafta Cuma günü bir mahallede sokak temizliği gerçekleştirilecek.

Didim Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay, Didim'in daha temiz ve sokakların daha güzel görünmesi adına başlattığı sokak temizliğinin ilki Efeler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. "Didim hepimizin evi, pırıl pırıl olacak her yeri" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Efeler Mahallesi'nde sokaklar temizlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra CHP'li bazı meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Öztürk, CHP İlçe Kadın kolları başkanı Gülru Pere Uzman ve ilçe yöneticiler, belediyedeki bazı birim müdürleri, temizlik işleri personelleri ile bazı duyarlı vatandaşlar katıldı.

Başkan Gençay, meclis üyeleri ile etkinliğe katılanlar ellerinde süpürge ve çöp arabalarıyla sokakları temizlerken, diğer yandan belediye süpürme aracı da sokakları yıkayarak temizledi.

Etkinliği fark eden bir çok vatandaş evlerinin pencere ve balkonlardan Başkan Gençay'a teşekkür edip, bundan sonraki etkinliklere katılacakları mesajını verdi.

Başkan Gençay etkinliği her hafta başka bir mahallede ve Cuma günleri yapılacağını kaydederek "Temiz bir Didim olsun istiyoruz. Herkes kapısının önünü temizlesin. Herkes kapısının önünü temizlediği zaman ortalığın daha güzel olacağını ve temizliğinde insanlara daha iyi enerji vereceğine inanıyoruz. O nedenle sokaklarımıza indik, sokaklarımız tertemiz olacak. Didim halkına da bu konuda çok güveniyorum, inanıyorum. Hep beraber bütün sokakların temizleneceğine de inanıyorum. Her cuma günü bir mahallemizi temizliyor. Ben de katılacağım. Temizlik yapacağız. Mahallelilerimizle beraber bunu yapacağız" dedi.

Yaz sezonunun başlaması dolayısıyla ilçeye gelen yazlıkçılar ve tatilcilere de çağrı yapan Başkan Gençay "Özellikle onlara bir çağrım olacak. Geldikleri yerde ne kadar hassaslarsa bu konuda Didim'e geldiklerinde de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Temizlik konusunda bize destek olmalarını istiyoruz." dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Sokak Temizliği Hareketi Başlattı - Son Dakika

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