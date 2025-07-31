Didim Belediyesi Yaz Spor Okulları Açtı

Didim Belediyesi, çocukların tatil dönemini spor ve nitelikli aktivitelerle dolu keyifli ve verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla yaz spor okulları düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında açılan tenis ve futbol kursları, Didimli çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

Didim Belediyesi İnönü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kurslarda minik sporcular; disiplin, takım ruhu ve sporun eğlenceli yönlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitimler sayesinde çocuklar hem fiziksel hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de güvenli bir ortamda sağlıklı bir yaz tatili geçiriyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yaz spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli, sağlıklı ve mutlu geçirmesi için belediyemiz tarafından yaz spor okulları açtık. Spor ve nitelikli aktivitelerle onların tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan bu tür kursları önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN