Didim Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Didim Belediyesi, kent genelinde yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Didim'de yaşayan vatandaşların daha modern ve konforlu ulaşım ağına sahip olması için Didim Belediyesi ekipleri yol yapım ve sathi kaplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Hisar Mahallesi Fener Caddesi üzerinden başlayıp, bölgeye 40 bin 800 metre kare sathi kaplama çalışması yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Didimli vatandaşlarımızın daha modern bir ulaşım ağına kavuşması için yol yapım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz Fener Caddesi'nden başlayarak bölgeye 40800m2 sathi kaplama yol kazandırdık. İlçemize yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN