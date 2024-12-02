Didim Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerine Devam Ediyor

Didim Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerine Devam Ediyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarlarında fiyat etiketleri ve ölçü ayarları kontrol ediliyor.

02.12.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Didimli vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için Didim Belediyesi denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, ilçede kurulan semt pazarlarında fiyat etiket kontrolü ile ölçü ayar kontrolü ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın güvenilir, sağlıklı ve düzenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için Zabıta ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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