Didim\'de 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Konserle Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. Yıldönümü, Didim'de büyük bir coşku ile kutlandı. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak fener alayı gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi önünden başlayan Fener Alayına Didim Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı'na yürüdü. Fener Alayı'nın ardından 19 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Kolektif İstanbul Konseri ile devam etti. Yüzlerce kişinin katıldığı konser, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Konserin sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Kolektif İstanbul grubuna çiçek takdim etti. - AYDIN