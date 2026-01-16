Başkan Gençay: "Çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Didim'de yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay sürece ilişkin yetkililerle bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İlçede doğalgaz erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar kamuoyunda yakından takip edilirken, halktan gelen soru ve paylaşımlar doğrultusunda Başkan Hatice Gençay, yüklenici firma yetkilisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede, doğalgaz hattı çalışmalarının mevcut durumu, teknik ayrıntılar ve süreçte karşılaşılan hususlar ele alındı. Başkan Hatice Gençay, Didim'e toplam 48.3 kilometre uzunluğunda, 40 santimetre çapında doğalgaz ana hattı ile erişim sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Doğalgaz çalışmaları kapsamında, hattın geçtiği güzergahlarda bulunan şahıslara ait ağaçlar için Didim İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bedel tespiti yapıldığı ifade edildi. Belirlenen bedellere itiraz edilmesi durumunda halkın yüklenici firmaya resmi başvuruda bulunabileceği aktarıldı. Ayrıca hat güzergahlarında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebileceği, ancak güvenlik gerekçesiyle bu alanlarda ağaç dikimine ve yapılaşmaya izin verilmeyeceği aktarıldı.

Başkan Gençay: "Süreci yakından takip ediyoruz"

Sürecin planlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlediğini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, doğalgaz çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Didim'e doğalgazın kazandırılması, ilçemiz adına önemli bir yatırımdır. Projeyi yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Halkımızdan gelen soruların yanıtlanması ve sürece ilişkin oluşan soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Amacımız, hizmetlerin hızlı, güvenli ve sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaşmasını sağlamaktır" - AYDIN