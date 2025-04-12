Didim\'de İlk Çocuk Meclisi Kuruluyor

Çocukların temsil yeteneklerinin gelişmesi hedefiyle Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisi için başvurular başlarken, ilk kez kurulacak olan meclis ile Didim Belediyesi örnek bir projeye imza attı.

Didim Belediyesi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeye yönelik örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında çocukların yerel yönetime katılımını sağlamak, fikir üretme, karar alma ve sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla Didim'de ilk 'Çocuk Meclisi' kurulacak. Çocukların da Didim için söz sahibi olabilemesi için ilk kez kurulacak olan meclisin başvuruları da başladı. Didim Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılacak olan online başvurular, 18 Nisan 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Çocuk Meclisi'ne 11-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencileri başvurabilecek.

"Hayalleri ile aramızda olmalarını çok istiyoruz"

Didim'in yarınına yön vereceği düşünülen proje ile hem demokratik kültürü hem de katılımcı belediyeciliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Didim'in geleceğinde çocuklarımızın da sözü olsun. Belediyemizin kuracağı ilk Çocuk Meclisi için başvurular başladı. Çocuklarımızın fikirleri, projeleri ve hayalleri ile aramızda olmalarını çok isteriz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN