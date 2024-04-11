Didim\'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü bayramlaştı

Doğu Anadolu'da Seçim Heyecanı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.