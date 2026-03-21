Didim protokolü bayramlaştı

Didim'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen protokol bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ın ev sahipliğinde Kaymakamlık binasında düzenlenen programa, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü, basın mensupları ve halk katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Programın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve ilçe protokolü, kıymetli gazilerle bir araya geldi. Ziyarette gazilerin bayramı protokol üyeleri tarafından kutlandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bayramlar; sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği anlamlı zamanlardır. Bu güzel günlerde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. - AYDIN