Didim\'de üreticilere kapsamlı tarım ve hayvancılık bilgilendirmesi

Aydın'ın Didim ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında bitki ve hayvan sağlığı başta olmak üzere çevreyle uyumlu üretim, hayvansal kaynaklı atık yönetimi ve kene zararlısı konularında bilgi verildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Akyeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen üretici toplantısına Didim Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Didim Belediyesi de katkı sundu. Toplantıda üreticilere bitki sağlığı uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılırken, hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler de anlatıldı. Ayrıca çevreyle uyumlu üretim yöntemleri, hayvansal kaynaklı atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve özellikle yaz aylarında risk oluşturan kene zararlısına karşı alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Yetkililer, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle üreticilerin bilinç düzeyinin artırılmasının, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin ve halk sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti. - AYDIN