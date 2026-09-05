Didim'de Zeytin Park Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Didim'de Zeytin Park Projesi'nde sona yaklaşıldı

Didim\'de Zeytin Park Projesi\'nde sona yaklaşıldı
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın seçim döneminde vaat ettiği Zeytin Park Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor ve sona yaklaşıldı. Mevcut zeytin ağaçlarının korunduğu alan, tamamlandığında Didim halkının doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak kente kazandırılacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Zeytin Park Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Doğal zeytinlik alanın korunarak değerlendirildiği projede yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, alanın kısa süre içerisinde yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Didim'e kazandırılması hedefleniyor.

Mevcut zeytin ağaçlarının korunarak proje alanına dahil edildiği Zeytin Park, doğal dokusuyla kent yaşamını buluşturan bir anlayışla hayata geçiriliyor. Çalışmaların önemli bir bölümünün tamamlandığı projede, sosyal kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik uygulamalar da son aşamaya geliyor.

Zeytin Park Projesi kapsamında mevcut zeytin ağaçlarının bulunduğu doğal alan korunuyor. Proje ile birlikte Didim'in yeşil alan varlığının güçlendirilmesi ve halkın doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanının oluşturulması amaçlanıyor. Doğal dokuyla uyumlu şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında alanın kullanımına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilirken, Zeytin Park'ın Didim'in sosyal yaşamına yeni bir alan kazandırması hedefleniyor.

Proje alanında devam eden çalışmalarda büyük ilerleme kaydedilirken, Zeytin Park'ın tamamlanmasına yönelik son uygulamalar gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanın Didim halkının kullanımına açılması planlanıyor. Kent yaşamına yeni bir sosyal alan kazandıracak Zeytin Park'ın, doğal yapısı ve zeytin ağaçlarıyla Didim'in kent kimliğine de değer katması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Zeytin Park Projesi'nin seçim döneminde kamuoyuyla paylaşılan projeler arasında yer aldığını belirterek, çalışmaların geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Hatice Gençay, "Hem doğal değerlerimizi koruyan hem de halkımıza yeni yaşam alanları kazandıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Zeytin Park da bu anlayışın önemli örneklerinden biri olacak. Seçim döneminde paylaştığımız projelerimizi planlı bir şekilde hayata geçiriyor, Didim'in geleceğine değer katacak yatırımları birer birer gerçekleştiriyoruz" dedi.

Zeytin Park Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Didim, mevcut doğal dokunun korunduğu ve halkın sosyal yaşamına kazandırıldığı yeni bir buluşma alanına daha kavuşmuş olacak.

Kaynak: İHA

Hatice Gençay, Zeytin, Güncel, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de Zeytin Park Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

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