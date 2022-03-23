Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi

23.03.2022 15:41
Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim'in farklı noktalarında gerçekleştirilen içme ve yağmur suyu hattı çalışmalarında sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim'in farklı noktalarında gerçekleştirilen içme ve yağmur suyu hattı çalışmalarında sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince Efeler ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde bulunan yeni imar alanlarına gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Didim'in altyapı sorunlarının sona ermesi için bir adım daha atıldı. ASKİ ekiplerinin çalışmalarının tamamlanması ile bölgeye yeni taşınan vatandaşların altyapı sorunları son buldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimizin düzenli olarak Didim'de gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Sürekli göç alan ve genişleyen Didim'de yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu altyapı sorunlarını çözmek için gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalarını sürdüren ASKİ ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyerek tüm taleplerimize hızır gibi yetişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin ortak çalışmaları sonucunda kentimiz her geçen gün gelişiyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi
Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi
Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi
Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'deki altyapı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


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