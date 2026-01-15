Didim Belediyesi\'nin Kadın Meclisi 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kadın Meclisi'nin kent yaşamını güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, çevre bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten kadınların ortak emeğiyle şekillenen Kadın Meclisimiz daha adil, eşit ve aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi. - AYDIN