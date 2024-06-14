Didim-Kos Feribot Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Yerel

Didim-Kos Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adaları Kos ve Leros arasındaki feribot seferleri 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. İlk gününde 50 kişi yolculuk yaptı. Seferler haftalık olarak düzenlenecek ve farklı güzergahlara da hizmet verilecek.

14.06.2024 12:54
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Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adaları Kos ve Leros arasındaki feribot seferleri yeniden başlarken, Didim-Kos seferinin ilk gününde 50 kişi yolculuk yaptı.

Didim ilçesinden Yunanistan'ın Kos ve Leros adasına düzenlenen feribot seferleri 5 yıllık aranın ardından yeniden başladı. Saat 08.30'da yolcular marina içerisindeki gümrük binasında işlemlerini yaptırdı. Didim'de Yunanistan'ın Kos adasına sefer düzenleyecek olan Akçakoca katamaranı, Didim D-Marin limanından 50 yolcu ile hareket etti.

Firma yetkilisi Serhat Eraslan, "5 yıl sonra Didim'den seferleri başlattık. Katamaran ile yolculuk yapılacak. Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri Didim'den Kos Adası'na gidiş dönüş yapacağız. Didim'den saat 09.30'da kalkan katamaran 10.45'de Kos'ta oluyor. 17.30'da Kos'tan kalkan katamaran 18.45'te Didim'e gelecek. Bunun dışında Her Pazar günü Didim'den Leros Adası'na tek yön seferlerimiz olacak. Didim'de 11.00'da kalkış 11.40'da Leros varış şeklinde; Leros'tan ise her Perşembe Didim'e tek yön olarak seferimiz olacak. Leros'tan kalkış 15.30 ve varışta 16.10 olarak belirledik. Leros'tan tek yön 45 Euro, Kos'a aynı gün git-gel 60 Euro, Kos Adası'na farklı günlerde gidiş-dönüş ise 100 Euro ücret ödeniyor. Vize ücreti ise 65 Euro olarak belirlendi" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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