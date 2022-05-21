Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı - Son Dakika
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Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı

21.05.2022 09:13

Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak Aydın'ın Didim ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci Vegan kenti olan Didim'de düzenlenen Vegan Festivalinin 4'üncüsü başladı.

Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı

4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci Vegan kenti olan Didim'de düzenlenen Vegan Festivalinin 4'üncüsü başladı.

2017 yılında ilki gerçekleştirilen Didim Vegan Festivalinin 4'üncüsü başladı. 2 yıllık pandemi sebebiyle yapılamayan Vegan Festivali binlerce yıllık Apollon Tapınağı etrafında düzenleniyor. Ulusal ve yerel olarak bir çok firmanın katıldığı festivalin açılışına Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A Deniz Atabay, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, IYI Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP İl Başkan yardımcısı Dilaver Demir, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Oda başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında ilk olarak halk oyunları ekipleri sahne aldı ve ülkemizin değişik yörelerine ait oyunlar sahnelendi. Ardından açılış gerçekleştirildi. Müzik ve dansçılar eşliğinde ilçe protokolü vatandaşlar festival alanını gezerek, yerinde bilgiler aldı.

Festival alanındaki stantlarda vegan olarak hazırlanan içli köfte, lahmacun, gözleme, bakliyat türü yemekler, sarmalar, otlardan yapılan yöresel yemeklerin yanı sıra vegan olarak hazırlanan peynir ve köfte gibi vegan firmalarının yaptığı ürünler satışa sunuldu.

Festivalle ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 2 yıllık pandeminin ardından Festivalin 4. sü düzenlediklerini ifade ederek "2017'de başlayıp 3 yıl boyunca yaptığımız festival 2 yıl ara verdik. Pandemiden sonraki ilk festival, pandeminin bitmeye yakın olması da mutluluk kaynağı; festival çok önemli bir yaşam felsefesini anlatmaya çalışıyor. İnsanlar festivali anlayınca nitelikli kalabalık artmaya başladı. 3 yılda 200 binin üzerinden insan ağırladık. Yurt dışında da bunu anlatmaya çalışacaktık ama pandemi de yapamadık. Bıraktığımız yerden bunu devam ettireceğiz" dedi.

Festivali ziyaret edenler vatandaşlardan bazıları festivale ilk kez geldiğini ve memnun olduklarını ifade ederek, organizasyondaki ürünleri de tatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı
Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı
Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı
Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkiye, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı - Son Dakika


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