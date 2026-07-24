Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri - Son Dakika
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Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri

Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri
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ADÜ, dijital dönüşüm ve gençlerin istihdamındaki rolünü ele alan seminere katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri'ne temsilci gönderdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından Ankara'da düzenlenen 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri'nde yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa ADÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ile İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili Ramazan Bilir katıldı. Seminerde çalışma hayatında dijital dönüşümün iş gücü piyasasına etkileri, gençlerin istihdam süreçlerindeki rolü ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni nesil becerilerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen dijital kamu hizmetleri, teknoloji odaklı uygulamalar ve çalışma hayatına yönelik projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, teknolojik gelişmelerin çalışma hayatında önemli değişimlere yol açtığını belirterek, dijital dönüşüm sürecine en hızlı uyum sağlayan kesimin gençler olduğunu ifade etti. Gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve kapsayıcı istihdam politikalarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bakan Işıkhan, konuşmasında sosyal diyaloğun çalışma hayatındaki önemine de dikkat çekerek, TÜHİS'in kamu işveren sendikacılığı alanındaki bilgi birikimiyle çalışma barışına katkı sunduğunu ifade etti. Üniversitelerde yürütülen toplu iş sözleşmesi süreçlerinde TÜHİS'in önemli bir görev üstlendiğini belirten Işıkhan, henüz üye olmayan üniversitelerin de bu yapıya katılımının bilgi paylaşımını ve uygulama birliğini güçlendireceğini dile getirdi.

Seminer kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda ise dijitalleşmenin çalışma hayatına etkileri, değişen iş gücü piyasasında gençlerin rolü, geleceğin meslekleri, yeni nesil yetkinlikler ve istihdam politikalarına ilişkin güncel konular uzman isimler tarafından değerlendirildi. Program, kamu kurumları, üniversiteler ve sosyal paydaşlar arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan oturumların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri - Son Dakika

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