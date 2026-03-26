Dijital Habercilikte Yapay Zeka Eğitimi

26.03.2026 18:41
Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi ve Google iş birliğiyle dijital habercilik eğitimi düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Google iş birliğiyle 'Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı' düzenlendi.

Gazeteciler ile gazeteci adaylarını habercilik faaliyetlerinde dijital ve yapay zeka araçlarıyla buluşturmayı amaçlayan program, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi. Programa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zeka araçlarının gazetecilik mesleği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Adıgüzel, "Gazetecilik sürekli form değiştiriyor, yön değiştiriyor, dijital hale geliyor. Basılı gazeteden dijital gazeteciliğe geçtik ama şimdi yapay zeka diye bir şey daha girdi hayatımıza ve en sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi, hepinizin bildiği gibi; 'Acaba yapay zeka hangi meslekleri ortadan kaldıracak?' Bu soruyu çok sık duyuyoruz hepimiz. Belki gazeteciler olarak da bizi de tehdit eden en büyük şeylerden bir tanesi de yapay zekanın artık gazetecilik mesleğini bitireceği yönünde bir endişenin olması. Unutmamamız gereken şey; meslek olarak gazeteciliğin hiçbir zaman ölmeyeceğini bilmemiz lazım. Gazetecilik mesleği ölmez ancak bu gelen dalgaya, hepimizi içine çeken bu heyulaya karşı biz gerekli tedbirleri alırsak, bu aracı kullanmayı öğrenirsek mesleğimizi belki daha iyi yapabiliriz ama buna karşı duran, bunu hiç kullanmayı bilmeyen veya istemeyen kişiler de mesleğin dışında kalmaya mahkum olur. Aracı kullanmayı biliyorsak, doğru kullanabiliyorsak bu bir tehdit değil, bir fırsata dönüşür" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in konuşmasının ardından, Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, dijital habercilik ve yapay zeka alanındaki sunumunu yaptı. Sunumda, yapay zeka destekli içerik üretimi, içerik üretimlerinin takibi, haber yazma süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler ve veri izleme yöntemleri anlatıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e suç duyurusu Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
